Non solo moda, tecnologia e cultura: anche in fatto di cibo, Milano offre infinite opzioni. Ecco una classifica dei migliori ristoranti meneghini.

Che ci si trovi a Milano per diletto o per questioni di affari, un pitstop nel capoluogo lombardo per regalarsi un pranzo o una cena diventa quasi un must: ecco, quindi, una lista di alcuni dei migliori ristoranti meneghini da provare.

I migliori ristoranti di Milano

Dai turisti agli uomini e alle donne d’affari fino ai maggiori esponenti del mondo della politica italiana, Milano accoglie quotidianamente un flusso ingente di persone attirate nel capoluogo lombardo per i motivi più disparati. Quale che sia il motivo della propria visita, è sempre utile avere dei punti di riferimento in ambito culinario.

I ristoranti proposti in elenco (alcuni dei quali consigliati anche dal Financial Times in un recente articolo pubblicato dalla testata) si distinguono non solo per la qualità dei piatti proposti ma anche per la privacy che offrono ai clienti e per la velocità del servizio.

Il Baretto

Situato in via della Spiga, nel Quadrilatero della moda, Il Baretto offre soprattutto una vasta gamma di pietanze a base di pesce come l’aragosta con pomodoro crudo e cipolle o il polpo muschiato con lenticchie. I clienti, poi, possono consultare una ricca carta di vini francesi e italiani e gustare anche ottimi cocktail. Il ristorante è in attività da oltre sei decenni e, negli anni, ha attirato personalità famose e di rilievo come, ad esempio, Giulio Andreotti o i membri della famiglia Agnelli.

San Maurì

Situato in via San Maurilio, nel cuore di Milano, l’elegante bistrot San Maurì offre ai clienti audaci rivisitazioni dei piatti classici italiani. Il locale, situato all’interno di un convento ristrutturato che risale al 1500, propone anche opzioni vegetariane, basate su prodotti freschi di stagione.

Boeucc

Il ristorante Boeucc si trova in piazza Belgioioso, nel centro di Milano, ed è uno dei locali più antichi d’Italia. La sua inaugurazione, infatti, risale al 1696. Il nome dell’attività è una parola del dialetto milanese che, in italiano, significa “buco”. Il termine indica le piccole dimensioni che, in origine, contraddistingueva la location. Oggi, la sala principale vanta soffitti a volta, statue in marmo e colonne di granito. Tra i piatti tipici da assaggiare c’è, inevitabilmente, il risotto milanese allo zafferano.

Giannino dal 1899

In via Vittor Pisani, tra la stazione Centrale e la fermata di Repubblica, c’è il ristorante Giannino. Si tratta di una location ideale per chi raggiunge il capoluogo lombardo in treno e desidera fermarsi al ristorante per pranzo. Negli anni ’50 del secolo scorso, Giannino era molto popolare tra le star di Cinecittà in trasferta a Milano e, per quasi un ventennio, è stato la sede preferita per la compravendita dei calciatori di Serie A. Per quanto riguarda i piatti, date le origini sarde dello chef, nel menù ci sono piatti tipici dell’isola come la fregola.

Cracco Galleria

Nei pressi del Duomo di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele II, è stato aperto il ristorante gourmet dello chef Carlo Cracco. Il locale, che è anche bistrot e pasticcerie, offre una vasta gamma di piatti della tradizione meneghina ma anche prodotti mediterranei. Molti dei vini proposti, poi, provengono dalla tenuta biologica Vistamare.

Dal Bolognese

Perfetto per chi ama mangiare carne, Dal Bolognese si trova in via Amedei ed è la sede milanese dell’omonimo ristorante situato in Piazza del Popolo a Roma. Il locale serve piatti tipici della tradizione bolognese ed emiliano-romagnola ed è gestito da ormai tre generazioni dalla famiglia Tomaselli.

Maio Restaurant

Per gli amanti delle viste panoramiche, Maio Restaurant rappresenta una tappa imperdibile a Milano con le sue ampie vetrate che affacciano sul Duomo. Il locale, che dispone anche di uno champagne bar ed è dotato di una terrazza, offre ai clienti piatti classici della tradizione italiana con contaminazioni creative. Data la particolarità della location, per trovare posto, è necessario prenotare.

Al Mercante

Deve il suo nome a Piazza dei Mercanti dove, appunto, aveva originariamente sede. Oggi, Al Mercante si è trasferito in via Cesare Cantù. Il locale offre ai clienti una vasta selezione di piatti in menù che spaziano dalla tradizione meneghina come cotoletta, spaghetti vongole e bottara o vitello tonnato a piatti innovativi a base di pesce.

Langosteria

In via Savona, dal 2007, c’è il ristorante Langosteria. Con il trascorrere degli anni, il locale ha ottenuto un successo sempre più ampio, tanto da consentire ai proprietari di aprire anche un bistrot e un caffè nel centro storico di Milano, un ristorante gemello a Portofino e, ancora, un ristorante a Parigi e un altro a St Moritz. Quest’ultimo, in particolare, è stato inaugurato a gennaio 2023. Langosteria è specializzato in pesce crudo e vini.

Horto

Un altro ristorante particolarmente apprezzato a Milano è Horto. Il locale, amato per la sua posizione centrale, propone un menù con numerosi piatti e ottime opzioni vegetariane.