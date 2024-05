Dove mangiare a Verona spendendo poco nel centro compatto e facile da percorrere di una delle città più belle d’Italia? Dalle osterie alle trattorie, alle locande. Ecco dove mangiare spendendo poco.

Dove mangiare a Verona spendendo poco: ristoranti economici

Mangiare a Verona, ma spendendo poco, non è impossibile anzi anche nel centro storico si possono trovare ormai trattorie, locandine, e ristoranti tipici locali a prezzi alla portata di tutti. Scopriamo i ristoranti economici consigliati a Verona dove mangiare bene.

Hostaria La vecchia fontanina

In Piazzetta Chiavica, 5 a Verona, c’è “La Vecchia Fontanina”, vicina a Piazza del Erbe. Qui potrete gustare piatti che più tradizionali ma con prezzi alla portata di ogni tasca. Se volete ambientarvi nel modo migliore iniziate dalla polenta con lardo, soppressa e gorgonzola.

In alternativa andate su uno dei famosi taglieri dell’Hostaria, con salumi e caci locali. Proseguite poi con un risotto all’Amarone con tartufo e poi anche la patissà (spezzatino con carne di cavallo e polenta), amatissima da local e turisti.

Osteria all’organetto

In Piazza Corrubio 30A c’è l’Osteria all’organetto dove mangiare spendendo poco dai tortelli della settimana, versione con erbe aromatiche e ricotta, al baccalà alla vicentina con la polenta di Storo. Per finire un bel dolce come la sbrisolona alla polenta con il lemon curd.

Osteria da Morandin

Situata nella zona universitaria di Verona, l’Osteria regala ai suoi commensali l’esperienza di trovarsi in una tipica trattoria storica, con il menù scritto su a mano su una lavagnetta. Tra i piatti forti del ristorante troviamo i bigoli col musso o con la renga, ovvero con l’aringa, ma anche la pastissada de caval con polenta a prezzi economici.

Osteria La Molinara

Da Osteria La Molinara il menù è molto vario e sarà possibile assaporare sia primi tradizionali, come gli gnocchi di patate con sughi della tradizione, sia secondi di carne come tagliata di manzo o la tartare di cavallo, tutto questo a prezzi convenienti.

Trattoria da Ropeton

Alla Trattoria da Ropeton ritroverete pietanze autentiche di questa regione. Da assaggiare i secondi di carne: una vera specialità poiché la materia prima viene preparata e cotta seguendo una procedura rigorosa per conservarne la tenerezza ed esaltarne il sapore, inoltre, per la cottura, si adopera un camino.

Trattoria dalla Bruna

La Trattoria dalla Bruna è uno dei migliori locali dove mangiare il bollito con pearà a Verona e, più in generale, dove provare i piatti tipici della tradizione veronese spendendo il giusto. Il carrello dei bolliti è il fiore all’occhiello del menù a buon prezzo.