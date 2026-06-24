Duplice omicidio in Versilia: arrestato l’autore dopo gli spari a Camaiore

Un uomo di 63 anni ha sparato alla moglie e al figlio nella località di Pieve a Camaiore. Il nipote ha dato l'allarme, i soccorsi sono intervenuti ma non è stato possibile salvare le vittime; l'autore è stato bloccato sul tetto e arrestato.

Nel primo pomeriggio del 24 giugno, una famiglia di Pieve di Camaiore è stata travolta da una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità. Un uomo di 63 anni, identificato come Piero Moriconi ha esploso colpi d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione, uccidendo la moglie e il figlio.

Le vittime sono la donna di 52 anni nota come Kathy Andreoni e il giovane di 24 anni, Mirko Moriconi.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è scattato dopo la chiamata di un parente: intorno alle 14:32 un nipote ha sentito gli spari e ha segnalato l’accaduto alla centrale operativa del 118. Sul posto sono giunti mezzi sanitari, tra cui l’automedica del 118 ambulanze locali e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri e alla segnalazione per i vigili del fuoco; tuttavia il personale medico ha potuto constatare il decesso della donna e del giovane.

Sequenza dei fatti e arresto del sospetto

Secondo la ricostruzione degli eventi, dopo aver sparato in casa l’uomo si è portato sul tetto dell’abitazione, dove è stato localizzato dalle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno poi bloccato senza che opponesse resistenza e lo hanno disarmato. Il fucile utilizzato è un fucile da caccia regolarmente registrato, secondo le informazioni disponibili. Le autorità hanno messo in sicurezza la scena prima di consentire ai sanitari di accertare il decesso delle due persone colpite.

Ruolo del parente che ha lanciato l’allarme

Un ruolo decisivo nell’attivazione dei soccorsi è stato svolto da un nipote che, udite le detonazioni, si è avvicinato all’abitazione e ha richiesto aiuto. La chiamata alle emergenze ha permesso l’invio rapido di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, evitando un ulteriore protrarsi della situazione di pericolo. Dopo l’arresto l’uomo è rimasto sul posto in attesa delle verifiche e delle procedure previste.

Contestualizzazione familiare e testimonianze

Chi conosceva la famiglia ha raccontato di tensioni pregresse: alcuni vicini hanno parlato di dissidi e di un clima di conflitto che negli ultimi tempi si era aggravato. Un parente presente ai cronisti ha descritto il 63enne come una persona che negli ultimi tempi era apparsa esasperata dai rapporti familiari. Sempre secondo i racconti raccolti, il giovane vittima lavorava come cameriere sul litorale ed era noto in zona per la passione per il canto.

Un testimone che si è identificato come parente ha affermato che in casa vi erano liti e che il padre era stato più volte turbato dal comportamento dei familiari; ha inoltre riferito che il ragazzo, a volte, aveva avuto problemi legati all’alcol e che aveva ricevuto cure ospedaliere in passato. Queste dichiarazioni forniscono elementi sul contesto umano, ma le indagini sono orientate a chiarire con precisione le motivazioni e la dinamica del gesto.

Accertamenti in corso sui luoghi e sull’arma

Le autorità stanno procedendo con rilievi e verifiche per ricostruire l’intera vicenda: verranno esaminati i luoghi dell’accaduto, acquisiti i referti autoptici e svolte tutte le attività per stabilire la sequenza esatta degli spari e il contesto antecedente l’omicidio. L’arma, indicata come fucile da caccia registrato è al centro degli accertamenti tecnici e amministrativi per determinare la corretta titolarità e le eventuali responsabilità nella gestione dell’arma.

L’arresto del sospetto da parte dei carabinieri ha permesso di evitare ulteriori violenze e di avviare le procedure giudiziarie. Le indagini cercheranno di ricomporre anche le dinamiche relazionali della famiglia, per comprendere se siano esistite fattori scatenanti o segnali precedenti che potessero preannunciare l’escalation.

La comunità locale resta scossa dall’accaduto: la vicenda ha suscitato commozione e interrogativi tra i residenti di Pieve e delle località limitrofe. Gli inquirenti continueranno a lavorare per chiarire ogni aspetto del caso e fornire risposte alle persone coinvolte e alla cittadinanza.