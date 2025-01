Un piatto della tradizione toscana

I fagioli all’uccelletto rappresentano un autentico simbolo della cucina povera toscana, un piatto che racconta storie di tradizione e semplicità. Questo piatto, che può essere servito sia come contorno che come piatto unico, è un esempio perfetto di come ingredienti semplici possano trasformarsi in una pietanza dal sapore straordinario. La Toscana, terra di poeti e artisti, offre una gastronomia ricca e variegata, e i fagioli all’uccelletto ne sono una delle espressioni più genuine.

Ingredienti e preparazione

La ricetta tradizionale prevede l’uso dei fagioli cannellini, ma esistono diverse varianti locali. Alcuni preferiscono utilizzare i fagioli schiaccioni di Pietrasanta o i fagioli di Lamon. Nella nostra versione, abbiamo scelto i fagioli borlotti, noti per il loro sapore intenso e il loro colore rossiccio. Questi legumi sono ricchi di fibre, proteine vegetali e sali minerali, rendendoli un alimento nutriente e sano.

La preparazione dei fagioli all’uccelletto è piuttosto semplice. Iniziate mettendo i fagioli in ammollo per tutta la notte con un pizzico di bicarbonato. Il giorno seguente, sciacquateli e cuoceteli in acqua salata per circa 60 minuti, aggiungendo un rametto di rosmarino per insaporire. Nel frattempo, preparate un soffritto con sedano, carota e cipolla tritati finemente, facendoli rosolare in un tegame con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Il tocco finale: salvia e passata di pomodoro

Una volta che il soffritto è pronto, unite la passata di pomodoro e i fagioli cotti, aggiungendo qualche fogliolina di salvia, l’ingrediente chiave che conferisce al piatto il suo nome. Salate e pepate a piacere e lasciate cuocere a fiamma media per circa 15 minuti. Questo passaggio è fondamentale per amalgamare i sapori e ottenere un piatto ricco e gustoso.

I fagioli all’uccelletto sono ottimi serviti con del pane toscano tostato, che permette di gustare ogni goccia di questo delizioso sugo. Questo piatto non è solo un esempio di cucina tradizionale, ma è anche un invito a riscoprire il valore della cucina povera, capace di trasformare ingredienti semplici in un’esperienza culinaria unica.