Descrizione

Il farrotto alla zucca è un cremoso e invitante primo piatto autunnale, ideale da portare in tavola come alternativa al classico risotto alla zucca. Per prepararlo occorrono ingredienti molto semplici: farro perlato, zucca gialla, tanto parmigiano grattugiato per mantecare e panna fresca per aggiungere un tocco di cremosità.