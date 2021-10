Descrizione

I crostoni con zucca e gorgonzola sono delle squisite bruschette rustiche che si preparano in pochi minuti e possono essere servite sia come antipasto, sia come stuzzichino per l’aperitivo. Croccanti, fragranti e ricchi di gusto: questi crostoni sono una specialità autunnale tutta da scoprire, che conquisterà al primo assaggio anche i palati più raffinati. Non perdete l’occasione di provarli!