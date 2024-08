L’anguria è la protagonista indiscussa dell’estate perché è un frutto fresco, dissetante e anche saziante. Ma è vero che mangiare l’anguria fa ingrassare o è un falso mito? Scoprite cosa dice il nutrizionista.

Mangiare l’anguria fa ingrassare? Il parere del nutrizionista

Come il melone, l’anguria è uno tra i frutti più idratanti, depuranti e rinfrescanti grazie alla notevole quantità di acqua che lo rende perfetto per contrastare la ritenzione idrica e nelle diete ipocaloriche, è per questo che ne facciamo un uso (anche spropositato) in estate. Ma è vero che mangiare l’anguria fa ingrassare?

Amico della linea e pieno di virtù benefiche, è uno dei frutti più indicati per essere gustati nel periodo estivo. Le calorie sono appena 16 per 100 g di cocomero. Inoltre, è composto per il 95% di acqua ma contiene anche vitamine, sali minerali e antiossidanti come il licopene e i carotenoidi. L’anguria va benissimo anche per chi segue una dieta ipocalorica. Oltre ad offrire un rapido senso di sazietà, grazie all’abbondanza di acqua, possiede effetti diuretici e drenanti e, come abbiamo visto, un apporto calorico molto limitato.

Gli zuccheri sono appena 3 g per 100 g e sono praticamente assenti grassi e proteine. Quindi, mangiare l’anguria fa ingrassare? La risposta del nutrizionista è no. Con appena 16 Kcal per 100 g è invece perfetta per chi deve perdere peso. Tuttavia, anche se non fa ingrassare, è sempre bene non mangiarne in gran quantità, ma consumare anguria con moderazione all’interno di una dieta bilanciata.

Mangiare anguria fa ingrassare? Tanta fa male?

L’anguria è un frutto molto diffuso e apprezzato in virtù del suo sapore zuccherino. Conosciuto anche con il nome di cocomero o melone d’acqua. L’idea che l’anguria fa ingrassare è legata all’abbondante presenza di zuccheri nella sua polpa, che la rende una varietà di frutta molto dolce e particolarmente gustosa. Amatissima da bambini e adulti, l’anguria è un vero e proprio simbolo dell’estate ma è un frutto ipocalorico, infatti, contiene solo 16 calorie ogni 100 grammi.

È costituita per il 90% del suo peso da acqua, inoltre al suo interno racchiude numerose sostanze importanti per il nostro benessere, come ad esempio sali minerali (potassio, magnesio, calcio, rame e fosforo), vitamine (vitamina A, C, B) e antiossidanti come il licopene. Il senso di gonfiore alla pancia e di pesantezza è perché contiene molta acqua, motivo per il quale tende a far gonfiare l’addome e a farci sentire sazi ma non fa ingrassare.