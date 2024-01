Non è facile individuare quali sono tutti i cibi da evitare quando si aspetta un bambino, ad esempio, non è molto chiaro se la fesa di tacchino in gravidanza si può mangiare. Ma vediamo di capirne di più e scoprire se è un alimento sconsigliato in questo momento così particolare.

Fesa di tacchino in gravidanza: si può mangiare?

Durante la gravidanza sono tanti gli alimenti da evitare, soprattutto per salvaguardare la salute del bambino che si aspetta. Infatti, sono tanti i cibi potenzialmente dannosi.

È risaputo che bisogna fare molta attenzione al consumo di alcune categorie di alimenti durante la gravidanza, come formaggi e salumi, e che i cibi crudi sono da evitare, come la carne poco cotta.

Per capire se un alimento è sconsigliabile o meno durante la gravidanza è necessario conoscerne le caratteristiche e le proprietà. Vediamo, quindi, cosa bisogna sapere a proposito della fesa di tacchino.

Valori nutrizionali

Il petto di tacchino affettato o l’insaccato della fesa di tacchino è un salume molto amato. Questo alimento si può trovare anche come tacchino cotto o arrosto di tacchino. Si tratta di un alimento non grasso e sempre molto consigliato nelle diete ipocaloriche.

Infatti, i valori nutrizionali della fesa di tacchino sono, in media, per 100 grammi:

0% carboidrati

95% proteine

5% grassi

Un cibo, quindi, ideale per chi sta attento alla linea, ma anche per chi ne apprezza semplicemente il gusto. Ma è indicato per le donne in gravidanza?

Fesa e gravidanza: le risposte

Oltre agli alimenti che potrebbero incidere sulla salute del bambino, durante i mesi di gravidanza è anche importante che non si assuma troppo peso. Per tale motivo, infatti, in genere vengono raccomandati pasti leggeri e sani durante la gravidanza.

Infatti, spesso viene sconsigliato il consumo di carne, pesce crudi, salumi come prosciutto crudo, speck, bresaola, pancetta, lardo, capocollo, carne salada e carne secca.

Tuttavia, possono essere assunti salumi cotti come il prosciutto cotto e la mortadella.

Per quanto concerne la fesa di tacchino, a conclusione di questa riflessione possiamo dire che è uno dei salumi che possono essere gustati con tranquillità anche durante la gravidanza.

Questo perché è un salume che non incide sulla linea ma che, al contrario, abbinato ad una dieta bilanciata rappresentano un connubio perfetto. Infatti, nella fesa di tacchino i valori nutrizionali sono molto salutari e ottimi per la salute della mamma e del bambino.

Infine, bisogna comunque dire che come qualsiasi alimento, non bisogna abusarne ma rispettare le dosi giornaliere consigliate.