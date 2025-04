Fever-Tree si reinventa con una nuova linea di lattine per bibite da bere in purezza.

Un cambiamento nel mondo delle bevande

Fever-Tree, noto marchio di mixer premium, ha deciso di innovare il proprio approccio al mercato delle bevande analcoliche. Con l’avvicinarsi della fiera Tuttofood 2025, che si terrà a Milano dal 5 all’8 maggio, l’azienda ha annunciato il lancio di una nuova linea di lattine per tre delle sue referenze più celebri: Mediterranean Tonic Water, Ginger Beer e Pink Grapefruit Soda. Questo nuovo packaging non solo rappresenta un’evoluzione estetica, ma segna anche un cambiamento significativo nel modo in cui i consumatori possono godere di questi prodotti.

Un’opzione per il consumo responsabile

Con l’aumento dell’interesse verso stili di vita più sani e il movimento low/no alcool, Fever-Tree si propone di rispondere a questa domanda crescente. Filippo Colombo, Country Manager di Fever-Tree Italia, ha sottolineato come le nuove lattine siano pensate per i momenti di consumo senza alcol, offrendo un’alternativa di alta qualità. Le lattine da 250 cl permetteranno ai consumatori di gustare le bevande in purezza, senza la necessità di miscelarle con alcolici, come nel caso dei classici Gin Tonic o Moscow Mule.

Ricette inalterate per un gusto autentico

Nonostante il cambiamento nel packaging, le ricette delle bevande rimangono invariate. La Mediterranean Tonic Water continua a essere caratterizzata dagli oli essenziali di timo-limone e rosmarino, mentre la Ginger Beer offre una nota piccante grazie a tre varietà di zenzero provenienti da Costa d’Avorio, India e Nigeria. Infine, la Pink Grapefruit Soda si distingue per il suo profilo floreale e agrumato, rendendo ogni sorso un’esperienza unica. Queste bevande, disponibili a partire da metà aprile nei punti vendita Esselunga, Carrefour e Despar, saranno proposte a un prezzo consigliato di 1 euro e 49 centesimi.

Il futuro delle bevande analcoliche

Il lancio di queste nuove lattine rappresenta un passo importante per Fever-Tree nel panorama delle bevande analcoliche. Con l’attenzione crescente verso il benessere e il consumo responsabile, l’azienda si posiziona come un leader nel settore, offrendo prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze di un pubblico sempre più attento. La fiera Tuttofood sarà l’occasione perfetta per presentare queste novità e per interagire con i consumatori, che sono sempre più interessati a scoprire alternative gustose e sane.