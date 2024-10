Ingredienti per il filetto di maiale in crosta di pistacchi

Per preparare il filetto di maiale in crosta di pistacchi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

Medaglioni di filetto di maiale

Pistacchi tritati

Salsa di soia

Miele

Pannocchie di mais

Scarola

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Preparazione del filetto di maiale in crosta di pistacchi

La preparazione di questo piatto è sorprendentemente semplice e richiede circa 40 minuti. Inizia legando i medaglioni di filetto di maiale con dello spago da cucina, in modo che mantengano la loro forma durante la cottura. In una ciotola, mescola 3-4 cucchiai di miele con 3-4 cucchiai di salsa di soia. Immergi i medaglioni nella marinata, assicurandoti che siano ben coperti, e lasciali riposare per almeno 10 minuti.

Nel frattempo, affetta le pannocchie di mais in rondelle e rosolale in un velo di olio per circa un minuto per lato. Aggiungi le foglie di scarola e continua la cottura per 1-2 minuti, quindi spegni il fuoco e salate a piacere.

Cottura e presentazione del piatto

Rimuovi i medaglioni dalla marinata e conservala. Scalda una padella con un filo d’olio e rosola i medaglioni per circa 3 minuti per lato. Su un piatto piano, distribuisci la granella di pistacchio e trasferisci i medaglioni nella granella, assicurandoti che aderisca bene.

Riporta la padella sul fuoco, aggiungi la marinata e fai ridurre per meno di un minuto. Servi i medaglioni accompagnati dalle rondelle di mais, dalla scarola e dalla riduzione di miele e salsa di soia. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per una cena elegante.

Varianti e consigli

Se desideri variare la ricetta, puoi provare ad aggiungere erbe aromatiche come rosmarino o timo per un sapore ancora più intenso. Inoltre, il filetto di maiale in crosta di pistacchi si sposa bene con contorni come purè di patate o verdure grigliate. Non dimenticare di abbinare un buon vino rosso per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.