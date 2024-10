Un’etichetta che fa la differenza

Nel mondo del vino, dove la concorrenza è spietata e le vendite sono in calo, un rosé francese ha trovato il modo di emergere grazie a un’etichetta insolita: una gallina. La Vieille Ferme Rosé, prodotto dalla famiglia Perrin nel Rodano, è diventato noto come il chicken wine, attirando l’attenzione sui social media e generando un notevole aumento delle vendite. Questo fenomeno dimostra come un semplice elemento visivo possa trasformare un prodotto e renderlo virale.

Il potere dei social media

La viralità sui social media è diventata una strategia fondamentale per i produttori di vino. Con l’aumento dell’uso di piattaforme come TikTok e Instagram, le aziende devono saper sfruttare queste opportunità per attrarre nuovi consumatori. Il chicken wine ha guadagnato popolarità grazie a post e video che celebrano la sua etichetta unica, portando a un incremento delle vendite del 96% nei supermercati Sainsbury’s. Questo esempio evidenzia come la creatività e l’innovazione possano portare a risultati tangibili nel mercato.

Un’opportunità da non perdere

La famiglia Perrin ha colto al volo questa opportunità, lanciando un formato magnum del loro rosé in collaborazione con Sainsbury’s. Questo nuovo prodotto è disponibile in punti vendita selezionati e rappresenta un tentativo di capitalizzare sul successo virale. La domanda sorge spontanea: altri produttori seguiranno l’esempio, creando etichette altrettanto originali? La risposta potrebbe risiedere nella capacità di adattarsi e reinventarsi in un mercato in continua evoluzione.