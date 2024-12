Ingredienti per un filetto di manzo perfetto

Per preparare un delizioso filetto di manzo con salsa di vino rosso, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Avrai bisogno di:

1 kg di filetto di manzo

50 g di burro

2 cucchiai di olio d’oliva

1 bicchiere di vino rosso di buona qualità

1 tazza di brodo di carne

Aromi a piacere (rosmarino, timo, alloro)

Sale e pepe q.b.

Questi ingredienti non solo garantiranno un piatto saporito, ma anche un’esperienza culinaria indimenticabile.

Preparazione del filetto di manzo

Iniziate la preparazione rosolando il filetto di manzo in una padella con il burro e l’olio d’oliva. È importante farlo a fuoco medio-alto per ottenere una crosticina dorata che sigilla i succhi all’interno della carne. Una volta rosolato, trasferite il filetto in forno preriscaldato a 180°C per completare la cottura. Questo passaggio è cruciale per mantenere la carne tenera e succosa.

Durante la cottura, preparate la salsa al vino rosso. Utilizzate la stessa padella in cui avete rosolato la carne: deglassate con il vino rosso, raschiando il fondo per raccogliere i sapori. Aggiungete il brodo e gli aromi, quindi lasciate ridurre fino a ottenere una consistenza densa e saporita. Se desiderate, potete personalizzare la salsa con un po’ di miele o funghi per un gusto più ricco.

Servire e abbinare il piatto

Una volta cotto, togliete il filetto dal forno e lasciatelo riposare per alcuni minuti. Questo passaggio permette ai succhi di distribuirsi uniformemente nella carne. Affettate il filetto e servitelo con la salsa di vino rosso versata sopra. Questo piatto si abbina perfettamente a contorni come patate al forno, purè o verdure grigliate, creando un pasto festivo completo.

Il filetto di manzo con salsa di vino rosso è una scelta gourmet per il pranzo di Natale, ideale per stupire i vostri ospiti. Non dimenticate che questo piatto si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni e può essere riscaldato delicatamente per mantenere la sua succosità. Preparatene in abbondanza, perché il successo è assicurato!