Origini della focaccia barese

La focaccia barese è molto più di un semplice alimento: è un simbolo della tradizione culinaria pugliese. Sebbene il suo nome faccia riferimento a Bari, le sue radici affondano ad Altamura, dove è stata creata per sfruttare il calore del forno a legna. Questo metodo di preparazione è nato dalla necessità di utilizzare l’energia termica del forno prima che raggiungesse la temperatura ideale per la cottura del pane. Così, un pezzo di impasto veniva steso su una teglia, condito e cotto, dando vita a una specialità che oggi è amata in tutto il mondo.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la focaccia barese, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità. La ricetta tradizionale prevede l’uso di semola rimacinata, patate lessate, sale, lievito e acqua. L’impasto deve risultare elastico e morbido, ma non appiccicoso. Dopo aver preparato l’impasto, è necessario lasciarlo lievitare fino a quando non raddoppia di volume. Questo processo è cruciale per ottenere una focaccia soffice e leggera.

Il tocco finale: condimenti e cottura

Una volta lievitato, l’impasto viene steso in una teglia unta di olio extravergine di oliva. A questo punto, si possono aggiungere i pomodorini tagliati a metà, conditi con olio e sale, e le olive. Alcuni amano aggiungere un pizzico di origano per esaltare ulteriormente i sapori. La cottura avviene in forno, preferibilmente a legna, a una temperatura di 230°C per circa 15-20 minuti. Il risultato finale è una focaccia dorata, profumata e irresistibile, perfetta da gustare in compagnia o da sola.

Un’esperienza da non perdere

Se non avete la possibilità di visitare Bari, non disperate: preparare la focaccia barese a casa è un’esperienza gratificante e semplice. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, potrete portare un pezzo di Puglia sulla vostra tavola. Che si tratti di un pranzo informale o di una cena speciale, la focaccia barese è sempre una scelta vincente. Non dimenticate di accompagnarla con un buon vino locale per un abbinamento perfetto!