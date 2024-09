Qual è la ricetta originale e definitiva della focaccia ligure? Scoprite di seguito la preparazione passo per passo.

La focaccia ligure, in dialetto genovese “a fügassa”, è uno dei principali cibi locali della regione. Parliamo di una focaccia piatta dall’aspetto lucido per l’olio e dai caratteristici buchi profondi in superficie che la rendono unica. Scoprite la ricetta definitiva per farla anche a casa!

Come fare la focaccia ligure: ricetta definitiva e procedimento

Volete provare a preparare la tradizionale focaccia ligure, pietanza tipica salata della regione, ma non sapete come si fa? Scoprite di seguito gli ingredienti e il procedimento passo per passo della ricetta definitiva e veloce della focaccia ligure!

Ingredienti

Per preparare a casa la vera focaccia ligure vi serviranno: 500 g di farina 0, 275 g di acqua, 25 ml di olio extravergine di oliva, 10 g di lievito di birra, un pizzico di sale e 5 g di malto diastasico. Per la salamoia che serve a “ungere” la focaccia prima di metterla in forno, servono: 200 ml di acqua tiepida, un pizzico di sale e 70 ml di olio.

Procedimento step by step

La preparazione della focaccia inizia, naturalmente, dall’impasto. In un recipiente, unite la farina, il malto, il sale e l’acqua e impastate. Versate quindi il lievito e continuate a impastare aggiungendo solo in un secondo momento l’olio e fino ad ottenere un composto omogeneo. Formate un panetto e lasciatelo riposare coperto dalla pellicola trasparente per circa 30 minuti.

Step 2: una volta impastata allargate la pasta ottenuta fino ad ottenere una forma rettangolare e poi, con un matterello, continuate ad allargarla e stenderla, mantenendo sempre la stessa forma ma assottigliandola.

Step 3: versate l’impasto sulla teglia da forno precedentemente oliata e copritela con una pellicola, facendola riposare per altri 30 minuti.

Preparate la salamoia per “ungere” la focaccia prima di cuocerla unendo acqua, sale e olio e preparate la pasta per i famosi buchi tipici della ricetta definitiva della focaccia ligure.

Step 4: versate la salamoia al centro della focaccia e poi, premete con forza sull’impasto utilizzando i polpastrelli delle tre dita centrali della mano. Procedete dall’alto verso il basso coprendo tutta la superficie.

Step 5: infine fate riposare l’impasto, ora senza coprirlo, circa un’ora e mezza e comunque fino a che la focaccia non sarà nuovamente lievitata. Fate cuocere nel forno a 220° per circa 20 minuti e la vostra focaccia ligure sarà pronta per essere gustata rigorosamente a casa!

La focaccia genovese si può gustare in qualsiasi momento della giornata. Calda, appena uscita dal forno, è l’ideale ma si può mangiare anche come spuntino a metà mattina o come merenda del pomeriggio.

Perfetta per aperitivi e buffet o servita per cena al posto del pane o come pasto “principale”. E poi l’usanza tradizionale genovese, a fügassa a colazione inzuppata nel cappuccino o nel caffè!