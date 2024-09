Volete fare la nutella fatta in casa? Scoprite come seguendo la ricetta veloce e facile!

Chi può rinunciare a un gustoso vasetto di Nutella? Quasi nessuno. E perché allora invece di acquistarlo al supermercato non lo facciamo in casa? Scoprite la ricetta per la nutella fatta in casa!

Nutella fatta in casa: ricetta e procedimento

La ricetta della Nutella fatta in casa, da concedersi ogni tanto, richiede pochi passaggi per un risultato homemade da leccarsi i baffi! Scoprite di seguito la ricetta step by step per preparare la nutella fatta in casa, gustosa, morbida e avvolgente!

Ingredienti

200g di nocciole tostate e sgusciate;

120g di cioccolato fondente;

80g di zucchero a velo;

30g di cacao amaro in polvere;

50ml di di olio di palma o olio di cocco o altro olio vegetale neutro;

Un pizzico di sale.

Procedimento

Iniziamo unendo tutti gli ingredienti: nocciole tostate, cioccolato fondente, zucchero a velo, cacao amaro in polvere, olio vegetale neutro e un pizzico di sale. Prima di iniziare, assicuratevi di avere un robot da cucina o un frullatore potente.

Proseguire tostando le nocciole in forno a 180°C per circa 10-12 minuti. Questo passaggio permetterà di intensificarne il sapore e renderle più croccanti. Una volta tostate, lasciatele raffreddare leggermente, poi mettetele nel robot da cucina e frullatele finemente.

Continuate a frullarle finché non si trasformano in una pasta densa e oleosa, un processo che richiederà alcuni minuti. Ora è il momento di aggiungere il cioccolato fondente.

Fate il cioccolato a bagnomaria o nel microonde e gradualmente andrà unito alla pasta di nocciole nel robot da cucina. Continuate a frullare fino a ottenere un composto omogeneo e vellutato.

Unite ora lo zucchero a velo, il cacao amaro in polvere e un pizzico di sale al composto nel robot da cucina. Versate anche l’olio vegetale neutro per rendere la crema più morbida e facilitare la sua consistenza.

Continuate a frullare tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Potrebbe essere necessario aggiungere più olio vegetale per renderla più morbida! Una volta raggiunta la consistenza perfetta, riponete la Nutella fatta in casa in un barattolo ermetico da conservare in frigorifero e mangiare quando volete!

La nutella fatta in casa si conserva in frigorifero, in un barattolo di vetro chiuso con il coperchio, per massimo 5-6 giorni.