Ingredienti per la fonduta di Grana Padano

Per preparare una deliziosa fonduta di Grana Padano, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di Grana Padano grattugiato

200 ml di latte intero

30 g di fecola di patate

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

100 g di champignon

2 gambi di sedano

Paprica q.b.

Preparazione della fonduta

Iniziamo la preparazione della fonduta di Grana Padano. In una casseruola, sciogli la fecola di patate nel latte e porta a ebollizione. Una volta raggiunto il bollore, aggiungi un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Mescola bene per amalgamare gli ingredienti.

Quando il latte è caldo, spegni il fuoco e aggiungi il Grana Padano grattugiato. Mescola energicamente fino a ottenere una crema liscia e omogenea. La fonduta è pronta quando il formaggio si è completamente sciolto e amalgamato con il latte.

Preparazione delle verdure

Nel frattempo, prepara le verdure. Lava e taglia il sedano a pezzetti e gli champignon a fettine. In una padellina, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e fai rosolare le verdure per pochi minuti, giusto il tempo di farle ammorbidire. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Una volta pronte, servi la fonduta calda in una ciotola, accompagnata dalle verdure rosolate. Per un tocco di colore e sapore, decora il piatto con foglioline di sedano e una spolverata di paprica.

Varianti e abbinamenti

La fonduta di Grana Padano è un piatto versatile che si presta a molte varianti. Puoi provare ad abbinarla alla polenta, come suggerito dallo chef Andrea Berton, per un piatto ancora più sostanzioso. Un’altra idea è quella di utilizzare la fonduta come condimento per tortellini, magari arricchita con un profumo di noce moscata, come nella ricetta dello chef Bruno Barbieri.

Questo piatto è perfetto per le serate invernali, quando il freddo si fa sentire e si desidera un pasto caldo e avvolgente da condividere con amici e familiari. La fonduta di Grana Padano non solo riscalda il corpo, ma anche il cuore, rendendo ogni pasto un momento speciale.