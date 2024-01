Fonduta di parmigiano senza panna: ricetta veloce e gustosa

Descrizione

La fonduta di parmigiano senza panna è una squisita crema di formaggio preparata con l’aggiunta di latte, burro e poca farina. Irresistibilmente densa e corposa, ottima da gustare come antipasto rustico e invernale con dei crostini o del pane casereccio tostato ancora caldo. Provatela anche condimento per la pasta o come salsa in cui intingere i vostri finger food preferiti. Curiosi di provarla? Scoprite subito la ricetta completa.