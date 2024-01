Come grigliare le melanzane in forno: consigli utili

La melanzana è un ortaggio estivo che si presta molto bene a diverse preparazioni in cucina, dalle polpette alla parmigiana, come ingrediente e come portata principale. È un alimento molto dietetico se viene cotto alla griglia.

Come grigliare le melanzane in forno

Al momento dell’acquisto bisogna controllare che le melanzane non siano lucide, di dimensioni troppo piccole ma nemmeno esagerate e che abbiano una buccia priva di ammaccature.

Dopo l’acquisto possono essere conservate in frigorifero nello scomparto frutta e verdure. Come per altri ortaggi, anche le melanzane tendono a deperirsi piuttosto rapidamente per cui è consigliabile consumarle entro 4 0 5 giorni.

Per congelare le melanzane basta farle a pezzi, bollirle per cinque minuti aggiungendo il succo di un limone all’acqua di cottura. Possono essere conservate nel surgelatore per sei mesi.

Per quanto riguarda il grigliare le melanzane in forno, ecco alcuni consigli.

Prima di grigliare le melanzane bisogna pulirle con cura sotto l’acqua corrente, rimuovere il picciolo e infine sbucciarle.

Quando vengono tagliate bisogna spurgarle coprendole con sale grosso e poggiandovi sopra una pentola piena d’acqua per favorire il deflusso del liquido di vegetazione, dal gusto amarognolo. Vanno tagliate nel senso della lunghezza con uno spessore di circa un centimetro.

Come grigliare le melanzane, la procedura

Accendere il forno a 180 gradi almeno 5 minuti prima di mettere le fette di melanzane Disporre le fette di melenzane tagliate sulla teglia e infornare Dopo circa 15 minuti girare le fette di melenzane e continuare la cottura per altri 10 minuti facendo attenzione a non bruciarle troppo.

Finito di grigliare le melanzane, si potrà fare il condimento. Basta preparare una tazza con olio, aceto, sale e pepe, mescolando fino ad ottenere un liquido omogeneo. Aggiungere il prezzemolo e l’aglio tritato grossolanamente. Irrorare tutte le melanzane con il condimento e conservare in frigo in un contenitore a chiusura ermetica assicurandosi che le melanzane siano completamente ricoperte d’olio.

Le melanzane grigliate sono più buone il giorno dopo averle preparate, perché si saranno insaporite meglio.

Informazioni nutrizionali: 100 grammi di melanzane grigliate senza condimento hanno un apporto di 20 calorie, con un contenuto in grassi basso e grandi quantità di potassio e di vitamine A, C e K.