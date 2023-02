Food casinò: quando cucina e azzardo creano qualcosa di speciale

Il cibo è passione di tutti: non ci sono culture o tempo che possano frenarlo, la passione per la cucina mette d’accordo il mondo intero. E così anche l’azzardo, il gioco, emozione antica e ancora al centro dell’attenzione. Che ne pensiamo, allora, dei food casinò?

Il cibo e il gioco d’azzardo insieme? Si può? Certo che sì, mettendo insieme due passioni antiche che piacciono a tutti. Succede spesso, quindi, negli Stati Uniti e nel Regno Unito di trovare chophouse e steakhouse che permettano di poter giocare e mangiare. Tra giochi di società, eventi sportivi e altro, questi locali abbinano vino e cibo con il gioco. Parliamo di una moda antica, un po’ in controtendenza con i casinò online adesso tanto di moda. Ovvio, se pensiamo alla convenienza di poter giocare da casa, comodamente seduti sul divano, possiamo ragionare sull’utilità di mangiare e giocare fuori. Ma, come uno dei migliori siti elencati qui ci insegna, è la varietà a fare la differenza perché i giocatori sono tutti diversi.

Che cosa sono le steakhouse e le chophouse?

Chiunque ami la cucina tradizionale inglese e americana sa che la carne è sempre presente. Forse non stiamo parlando, nello specifico, delle ricette più light che ci vengano in mente ma, di sicuro, di tradizione. Le steakhouse nascono, negli Stati Uniti, nel 1800 e derivano dalle chophouse inglese, nate negli ultimi anni del Seicento. Nelle chophouse venivano servite porzioni singole di carne cotta nel camino in grossi pezzi e, inizialmente, vendute solo agli uomini. L’evoluzione, soprattutto nell’America del Nord, ha permesso di migliorare questo tipo di cucina rendendola meno popolare e più raffinata. A Londra, negli ultimi anni, sono tantissime le chophouse e le steakhouse aperte che hanno menù tradizionali e servizi più moderni come aperitivi e cocktail.

Stessa cosa avviene negli Stati Uniti, rivalutati ultimamente come inventori della carbonara, e pieni di locali e localini dove mangiare carne. La steakhouse più antica si trova a New York, fondata nel 1885 e ancora esistente: la Keens Steakhouse. Abbiamo, poi, un’altra steakhouse famosissima a Brooklyn, aperta nel 1887, la Peter Luger Steakhouse, specializzata nel maiale alla brace.

Food casinò: carne ma non solo

Il Regno Unito non è solo la patria della rivoluzione industriale, del calcio e della famiglia reale. Parliamo, infatti, del paese che ha, per primo, dato delle regole alle scommesse e all’azzardo. Moltissimi termini usati, anche nei migliori casinò online, sono parole inglesi: free spin, gambling, bookmaker, blackjack, poker, ecc. Non solo carne, non solo calcio ma alcuni posti dove poter mangiare e giocare. Abbiamo, quindi, alcuni luoghi in cui poter far combaciare buon cibo e azzardo come la steakhouse Heliot, da cui c’è un panorama meraviglioso di Londra. In questa struttura, che si trova nell’Hippodrome Casino, si può mangiare, giocare a carte o alle slot.

Un’altra struttura splendida è il Ritz, ristorante stella Michelin, dove si può mangiare e fare una partita a poker. Concludiamo con un altro luogo di culto: Crockfords Casino&Club, ristorante aperto dalle sette e mezzo di sera alle due e mezza di notte dove si può giocare a blackjack, mangiare carne alla brace e bere ottimi cocktail. Insomma, ci sembra così interessante mettere insieme cibo e azzardo che ci siamo incuriositi e speriamo di poter vivere un’esperienza così allettante appena possibile. Il poter mangiare bene e giocare nello stesso momento è qualcosa di così appagante che, probabilmente, è difficile da descrivere senza aver provato. E questo ci fa anche ragionare sulla grande crescita dei siti casinò online e l’emozione di vivere una serata in luoghi del genere.

Certo, il progresso non si cancella e non possiamo neppure frenare quello che è un trend che sarà sempre più positivo e sempre più legato al virtuale. Quello che possiamo dire, però, è di non frenarci nel fare cose, nel vedere luoghi e nel visitare steakhouse come quelle citate in cui poter passare una serata differente. Ovvio, poi la comodità di giocare a casa non ce la toglie più nessuno ed è una bellissima sensazione poter passare un po’ di tempo a giocare al pc quando siamo già stanchi dopo una giornata di lavoro. Ma, quando possiamo, uscire fuori male non fa mai.