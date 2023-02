Come conservare il dulce de leche in frigorifero per farlo durare il più a lungo possibile: consigli e metodi di conservazione efficaci.

Il dulce de leche è una crema dolce molto simile al latte condensato e al caramello, originario dell’Argentina e diffuso in tutto il Sud America. Si prepara con una miscela di latte, zucchero e vaniglia, cotta lentamente a fuoco dolce fino a ottenere una crema densa e ambrata, dal sapore molto simile a quello delle caramelle mou.

Per la sua particolare consistenza spalmabile, il dulce de leche viene spesso descritto come una confettura di latte, ottima sia da gustare da sola o con del pane tostato, sia da utilizzare per dare un tocco di dolcezza in più a torta, crostate, biscotti e pancake.

Preparare il dulce de leche richiede indicativamente 45 minuti di cottura, ma il procedimento è molto semplice e intuitivo. Se volete prepararne in quantità, il metodo più semplice per prolungarne la durata consiste nel riporlo in frigorifero.

Naturalmente, potete anche conservarlo sottovuoto in vasetti sterilizzati, ma per questo vi rimandiamo alla guida sulla conservazione della marmellata fatta in casa: potete seguire lo stesso procedimento.

Conservare il dulce de leche in frigo

Per conservare il dulce de leche in frigorifero, è necessario trasferirlo in un contenitore a chiusura ermetica, preferibilmente in vetro. Assicuratevi che sia completamente pulito e asciutto, in modo tale che nulla possa alterare la qualità della crema, anche con il trascorrere dei giorni.

Dopo aver trasferito il dulce de leche nel vasetto e averlo chiuso ermeticamente, lasciatelo raffreddare completamente e riponetelo in frigorifero a una temperatura compresa tra i 4°C e i 6°C.

In frigorifero, il dulce de leche può durare fino a 3 giorni: per massimizzarne la durata è importante che non teniate il vasetto troppo a lungo fuori dal frigo. Se raffreddandosi dovesse solidificarsi troppo, potete ammorbidirlo leggermente riscaldandolo a bagnomaria prima di consumarlo.