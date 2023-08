Formaggio fresco fatto casa: ricetta vegetariana senza caglio

Descrizione

Vi intriga l’idea di autoprodurre in casa il formaggio ma non sapete da dove iniziare? Vi proponiamo una ricetta base che potete preparare in pochi minuti con soli 3 ingredienti, e personalizzare a piacere con l’aggiunta di spezie ed erbe aromatiche. Per ottenere un fresco e delizioso formaggio fatto in casa senza caglio, occorre il latte intero, succo di limone e un pizzico di sale. Proseguite la lettura per scoprire il procedimento completo!