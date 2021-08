Descrizione

Il formaggio di anacardi con mirtilli rossi e semi di zucca è una prelibata alternativa vegana ai classici formaggi, dal sapore delicato e al contempo stuzzicante. Questo formaggio spalmabile è delizioso nella sua versione base, ma con l’aggiunta dei semi di zucca e dei mirtilli essiccati acquista una nota di gusto in più, che lo rende ancora più invitante. Scoprite come prepararlo in pochi minuti e servitelo con del pane o con dei crostini come antipasto.