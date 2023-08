Il tempo stringe, il frigo è semideserto ed è quasi ora di cena? In queste situazioni, la soluzione migliore è puntare sulla semplicità e preparare qualcosa con pochi ingredienti. Non dovrete rinunciare al gusto, tutt’altro! Esistono tantissime ricette che possono essere preparate con soli 3 ingredienti, dai classici antipasti rustici, come le girelle di pasta sfoglia, ai contorni, ma non solo: rientrano in questa categoria “salva cena” anche tantissimi primi e secondi piatti. In questo articolo vi proponiamo 5 ricette salate che cucinare anche all’ultimo minuto, apportando eventualmente delle piccole modifiche per riadattarle al vostro gusto e alle vostre esigenze del momento.

Bastoncini alla pizzaiola

La prima ricetta che suggeriamo di provare è quella dei bastoncini alla pizzaiola, che si preparano con della semplice pasta sfoglia pronta, concentrato di pomodoro e origano. Sono friabili, aromatici e saporiti, ideali da servire sia come aperitivo o antipasto, sia da gustare come spuntino tra un pasto e l’altro.

Biscotti al parmigiano

Restiamo in tema aperitivo e vi proponiamo i deliziosi biscotti al grana, dei gustosi frollini salati che si preparano con farina, burro e parmigiano grattugiato. Potete insaporirli a piacere con spezie ed erbe aromatiche, fresche o essiccate. Sono perfetti da proporre come finger food con un tagliere di salumi e formaggi, o con delle salse come l’hummus o il guacamole.

Pasta alla caprese

Un primo piatto fresco, veloce e saporito con soli 3 ingredienti? La pasta alla caprese, ispirata alla ricetta della classica insalata caprese e condita con pomodoro fresco, mozzarella e basilico. Come alternativa vegana potete provare la pasta fredda con tofu, pomodoro e basilico.

Pop corn di pollo al forno

Come secondo piatto vi suggeriamo di provare i pop corn di pollo al forno: una ricetta sfiziosissima che si prepara con dei semplici bocconcini di petto di pollo e una classica panatura a base di uova e pangrattato. Croccanti, gustosi e leggeri: una delizia per grandi e piccini!

Melone, crudo e mozzarella

Infine, vi proponiamo un piatto freddo di sicuro successo, perfetto da portare in tavola in estate: l’insalata di melone, prosciutto crudo e mozzarella. Si prepara in soli 5 minuti e può essere servita come variante originale della classica caprese. Se amate il contrasto tra dolce e salato, non potete perdervela!