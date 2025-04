Il ritorno di Francesco Panella in tv

Dal 7 aprile, Francesco Panella torna sul piccolo schermo con le nuove puntate di Little Big Italy, un programma che ha conquistato il pubblico grazie alla sua formula unica. Prodotto da Banijay Italia e trasmesso in prima serata sul Nove, il format si propone di esplorare i migliori ristoranti italiani all’estero, portando alla luce storie di sacrificio e passione. Le nuove avventure si snodano tra città europee come Rotterdam, Liverpool, Sofia, Tallinn e Atene, fino a raggiungere il Sudamerica, con tappe in Brasile e Messico.

Le sfide della cucina italiana all’estero

Ogni episodio di Little Big Italy è un viaggio che mette in evidenza le difficoltà che gli italiani affrontano nel mantenere viva la tradizione culinaria all’estero. Panella racconta di come, in luoghi come Liverpool, si possano trovare errori evidenti nella preparazione dei piatti, ma anche di come questi momenti possano trasformarsi in opportunità di crescita. “Nelle cucine italiane in un posto super radicale come quello anglosassone, ci sono sempre errori, ma è divertente”, afferma Panella, sottolineando l’importanza di ascoltare e imparare dai ristoratori locali.

Emozioni e storie di vita

Il programma non si limita a mostrare la cucina, ma si concentra anche sulle storie personali di chi ha scelto di lasciare l’Italia per cercare fortuna all’estero. Panella racconta come ogni ristoratore abbia una motivazione profonda per la propria scelta, spesso legata a esperienze di vita significative. “È davvero travolgente ascoltare le storie di queste persone”, dice, evidenziando come il programma riesca a rompere le barriere dello scontato e a far emergere emozioni autentiche.

Le sfide del mercato globale

Con l’arrivo di nuovi dazi dagli Stati Uniti, il panorama della ristorazione italiana all’estero potrebbe subire cambiamenti significativi. Panella avverte che i ristoratori dovranno reinventarsi per affrontare l’aumento dei costi. “Quando tutto costerà il doppio, dovrai adattare il tuo modello di business”, spiega, evidenziando come alcuni potrebbero optare per ingredienti locali, mentre altri potrebbero decidere di mantenere la tradizione a tutti i costi.

Il futuro della cucina italiana all’estero

La nuova generazione di italiani all’estero sembra puntare su una cucina che unisce tradizione e innovazione. “Sta puntando sulla contemporaneità che c’è in Italia ed è un gran bene”, afferma Panella, sottolineando come questo approccio possa contribuire a migliorare la percezione della cucina italiana nel mondo. Con nuove tappe in Grecia e Olanda, il programma continua a esplorare le sfide e le opportunità che i ristoratori italiani affrontano all’estero.