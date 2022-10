Dove si trova la nuova pasticceria a Milano di Frau Knam e quali dolci propone in listino: location, dessert e come effettuare un ordine.

Frau Knam, all’anagrafe Alessandra Mion, è la moglie del celebre pasticcere tedesco Ernst Knam, che ama definirsi “Il lato Pink del cioccolato”. Nata a Venezia e cresciuta a Milano, in cui ha studiato giurisprudenza e lavorato presso l’ufficio iconografico di Skira, Frau Knam si occupa insieme al consorte della gestione della pasticceria Knam in via Alfonsi 10, occupandosi dell’organizzazione delle attività legate al brand, intraprendendo parallelamente la carriera televisiva, come co-conduttrice di Dolce Quiz e ospite di Bake Off Italia.

A ottobre del 2021 apre la sua prima pasticceria, in via Alfonsi 19 a Milano, di fronte alla storica pasticceria Knam, che propone ai clienti una linea di dolci complementare a quella del marito Ernst. Date un’occhiata al menù dei dolci e scoprite come effettuare le ordinazioni online.

Dolci in menù

La pasticceria di Frau Knam è una piccola boutique che propone un’ampia varietà di dolci freschi e prodotti confezionati.

I dolci di punta sono indubbiamente i bignè, sia nella versione classica di pasta choux, sia nella variante croquelin. A questi si aggiungono i biscotti di pasta frolla, le praline di cioccolato e tante altre delizie.

Ecco una panoramica dei dolci (e non solo) presenti in listino:

bignè dolci e salati decorati con dischi di cioccolato;

praline di cioccolato a forma di semisfera;

cannoncini di pasta sfoglia farciti;

dolci al cucchiaio in vasetto;

confetti di cioccolato;

gelatine, caramelle e lecca-lecca;

tartufini confezionati in scatole in latta;

tavolette di cioccolato;

confetture;

biscotti sablè;

draglées di frutta, cereali e frutta secca;

infusi e tisane biologiche con tazza.

Come effettuare un ordine

La pasticceria di Frau Knam apre dal mercoledì alla domenica la mattina dalle 10 alle 13 e la sera dalle 16 alle 20 (esclusa la domenica). È possibile recarsi direttamente in negozio per acquistare i dolci senza ordinazione, scegliendo tra un’ampia varietà di paste fresche, biscotti di frolla e prodotti confezionati.

I dolci confezionati a lunga conservazione, nonché i prodotti del merchandising come grembiuli, tazze, borracce e scatole per biscotti firmati Frau Knam, sono disponibili anche per la consegna a domicilio in tutta Italia e possono essere acquistati direttamente dallo shop online, che offre la consegna gratuita per ordini superiori a 50 euro.