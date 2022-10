Descrizione

Le patate dolci cotte al forno sono un intramontabile contorno dal sapore e profumo aromatico, ideale da portare in tavola come alternativa alle classiche patate al forno. Le patate dolci, anche dette batate o patate americane, sono ricche di nutrienti e possono essere abbinate a qualsiasi secondo piatto. Scoprite come cucinarle seguendo l’originale ricetta con aglio ed erbe aromatiche.