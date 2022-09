Ernst Knam è tra i pasticceri più amati d’Italia, complice la sua lunga carriera televisiva come giudice di Bake Off e conduttore di innumerevoli trasmissioni su Real Time, tra cui Il re del cioccolato, Che diavolo in pasticceria e La mia storia col cioccolato.

Nato nella città tedesca di Tettnang nel 1963, Ernst Knam ha lavorato come pasticcere in numerosi ristoranti stellati, in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra, fino ad approdare in Italia nel 1989. Dopo aver lavorato per tre anni in affiancamento al celebre cuoco Gualtiero Marchesi, sceglie di coronare il suo sogno: è il 1992, quando Ernst Knam apre a Milano la sua prima pasticceria italiana.

Dove si trova

La storica pasticceria di Ernst Knam si trova in via Alfonsi 10 a Milano, a pochi passi dal centro storico della città.

A 30 anni dall’apertura, la pasticceria continua a contraddistinguersi per la sua unicità, tanto da affermarsi come punto di riferimento in Italia per gli amanti dei dolci e del cioccolato.

I dolci in menù

Cioccolato, spezie e frutta fresca sono gli ingredienti dai quali Ernst Knam trae maggiormente ispirazione del creare i suoi dolci, nei quali si fondono la passione per la tradizione, per l’innovazione e per la ricercatezza.

Ernst Knam propone un listino di dolci ampio e variegato, nel quale compaiono le seguenti tipologie di prodotto:

crostate classiche, frangipane e cheesecake, tra cui la celebre Mokaccina e la Torta al cioccolato e lamponi ;

classiche, frangipane e cheesecake, tra cui la celebre e la ; mousse e bavaresi , tra cui la Torta Afrika , anche nella versione con lamponi;

, tra cui la , anche nella versione con lamponi; monoporzioni di una selezione di crostate e torte bavaresi;

di una selezione di crostate e torte bavaresi; biscotti : lingue di gatto, cantucci, sablée, frollini e shortbread;

: lingue di gatto, cantucci, sablée, frollini e shortbread; praline di cioccolato e frutta;

di cioccolato e frutta; confetteria : gelatine, canditi, torrone e salame di cioccolato;

: gelatine, canditi, torrone e salame di cioccolato; lievitati tradizionali per le festività;

tradizionali per le festività; creazioni in cioccolato: dalle classiche tavolette alle creazioni più originali e ricercate, come l’Uovo Seduto.

Come ordinare un dolce

Dal sito ufficiale di Ernst Knam è possibile effettuare un ordine in tre modalità: