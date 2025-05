Un dolce che racconta storie

Le frittelle di mele rappresentano non solo un delizioso dessert, ma anche un legame profondo con le tradizioni familiari. La ricetta proposta da Flavia Barbera, pasticciera di fama, evoca ricordi d’infanzia e momenti speciali trascorsi con i nonni. Ogni inverno, la sua famiglia si recava in Piemonte per raccogliere mele da conservare, un gesto che racchiude l’essenza della convivialità e della condivisione. Le mele, lasciate appassire in cantina, diventano protagoniste di un dolce che celebra la dolcezza della vita.

Ingredienti e preparazione delle frittelle

Per preparare queste golose frittelle di mele, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

140 g di zucchero

2 uova

240 g di farina

Acqua frizzante

Mele (preferibilmente di varietà dolci)

Olio per friggere

Inizia mescolando lo zucchero e le uova in una ciotola, utilizzando una frusta per ottenere un composto omogeneo. Aggiungi l’acqua frizzante, che aiuterà a rendere la pastella leggera e croccante. Incorpora la farina, mescolando fino a ottenere una pastella liscia. Taglia le mele in spicchi e immergile nella pastella, pronte per essere fritte.

La frittura perfetta

Scalda abbondante olio a circa 160 °C. La temperatura è fondamentale per ottenere una frittura dorata e croccante. Friggi gli spicchi di mela fino a quando non saranno ben dorati, quindi scolali e passali nello zucchero per un tocco finale di dolcezza. Servile calde, per un’esperienza gustativa indimenticabile. La combinazione di mele dolci e pastella croccante renderà ogni morso un momento di pura gioia.

Un dolce da condividere

Le frittelle di mele non sono solo un dessert, ma un modo per riunire la famiglia e gli amici attorno a un tavolo. Che si tratti di una merenda invernale o di un dolce da servire durante le festività, queste frittelle porteranno un sorriso sui volti di chi le assapora. La ricetta di Flavia Barbera è un invito a riscoprire il piacere della cucina tradizionale, dove ogni ingrediente racconta una storia e ogni morso è un viaggio nei ricordi.