Frittelle di pane ubriaco: dolcetti sfiziosi, aromatici e invitanti

Descrizione

Le frittelle di pane ubriaco sono dei golosi dolcetti al vino bianco aromatizzati con scorza di arancia e limone, ideali da preparare quando avanza del pane raffermo. Sono piccole e sfiziose, croccanti in superficie e morbide all’interno: una vera delizia per grandi e piccini, ideali da gustare ancora calde nelle occasioni speciali e come comfort food..