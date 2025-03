Scopri come Frolla sta cambiando il panorama lavorativo per i ragazzi con disabilità ad Osimo.

Un’iniziativa che fa la differenza

Frolla è molto più di un semplice microbiscottificio; è un esempio di come l’inclusione sociale possa prendere forma attraverso il lavoro. Situato a Osimo, in provincia di Ancona, questo progetto è nato sette anni fa con l’obiettivo di fornire opportunità lavorative a ragazzi con disabilità. La cooperativa ha recentemente ampliato la sua missione aprendo il Frolla Market presso il Centro Commerciale CARGOPIER, dove già otto ragazzi sono stati assunti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

Un modello di cooperazione sociale

La storia di Frolla inizia con un’idea semplice ma potente: unire le forze per creare un luogo di lavoro che non solo offre prodotti di qualità, ma promuove anche l’inclusione. Jacopo Corona, uno dei fondatori, racconta come l’incontro con la catena di supermercati Coal abbia dato vita a un progetto ambizioso. L’idea di trasformare uno spazio commerciale in un punto d’incontro tra grande distribuzione e bottega di quartiere ha portato alla creazione di un ambiente vivace, dove i clienti possono gustare cibi preparati con ingredienti freschi e locali.

Un impegno verso l’inclusione

Frolla non si limita a vendere biscotti e prodotti alimentari; la cooperativa si impegna attivamente a creare opportunità di lavoro per ragazzi svantaggiati. Il processo di inserimento lavorativo è graduale e ben strutturato: i ragazzi iniziano con un periodo di formazione, collaborando con centri diurni e istituzioni locali. Questo approccio consente loro di acquisire competenze pratiche e di integrarsi nel mondo del lavoro in modo efficace. Attualmente, Frolla impiega otto ragazzi con disabilità a tempo pieno, affiancati da un team di persone normodotate, creando un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo.

Un futuro luminoso

Il futuro di Frolla sembra promettente, con progetti in cantiere che mirano a espandere ulteriormente le opportunità per i ragazzi. Recentemente, tre giovani membri del team hanno avuto l’opportunità di partecipare a uno stage al Quirinale, un’esperienza che ha suscitato grande orgoglio e emozione. Inoltre, Frolla è stata invitata a presentare la propria esperienza all’ONU nel 2025, in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla cooperativa e il suo impatto positivo sulla comunità.