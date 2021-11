Gatti di Santa Lucia: la ricetta tradizionale dei dolcetti svedesi

Descrizione

I Gatti di Santa Lucia sono dei tradizionali dolcetti tipici della cucina svedese, preparati con una soffice pasta brioche al burro e decorati con due chicchi di uva sultanina. In Svezia è usanza preparare questi dolcetti il 13 dicembre, in onore di Santa Lucia. Il nome originale di queste brioche è Lussekatten, in riferimento a un antico racconto, secondo cui Lucifero approfittasse della notte più lunga dell’anno per assumere le sembianze di un gatto e impaurire i bambini, che potevano difendersi grazie a dolcetti dorati, simbolo di luce.