Descrizione

Le coste in padella sono un contorno invernale ricco di gusto, ideale da portare in tavola con un secondo e del pane tostato. La preparazione di questo piatto è molto semplice e consistenze nel lavare accuratamente le bietole, separando le coste dalle foglie, per assecondare i diversi tempi di cottura. Olio extravergine d’oliva, aglio e pomodoro secco esaltano il sapore delle bietole, preservandone il gusto autentico.