Descrizione

Il gelato alla ricotta è un fresco dessert estivo, semplicissimo da preparare in casa anche senza l’utilizzo della gelatiera. Gli ingredienti necessari sono fondamentalmente tre: ricotta vaccina, panna fresca e zucchero, a cui è possibile aggiungere della vaniglia per aromatizzare e delle gocce di cioccolato per dare al gelato una nota di croccantezza.