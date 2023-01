Descrizione

Amate preparare il gelato in casa e provare gusti nuovi? Oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima che ha come protagonista un famoso frutto esotico originario della Thailandia, soprannominato dagli asiatici “re dei frutti”. Stiamo parlando del durian, un frutto noto per il suo forte odore sgradevole, che nulla ha a che vedere con il suo sapore, dolce e piccante allo stesso tempo. Per realizzare il gelato occorre utilizzare il durian essiccato, che potete facilmente acquistare online o nei negozi di alimenti esotici. Vediamo come procedere passo dopo passo.