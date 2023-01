Descrizione

Il risotto roquefort e speck è un piatto cremoso e saporito, perfetto per una cena in famiglia o per stupire i propri ospiti in un’occasione speciale. Il risotto viene preparato con il pregiato formaggio roquefort francese e speck a cubetti, che insieme creano un mix di sapori decisi e armoniosi. Scoprite come prepararlo in soli 30 minuti seguendo la nostra ricetta semplice e veloce.