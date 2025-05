Un viaggio attraverso la carriera di Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli, noto chef e giudice di MasterChef Italia, ha recentemente condiviso le sue esperienze culinarie in un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Durante la chiacchierata, Locatelli ha aperto il suo cuore, parlando della chiusura della sua storica “Locanda Locatelli” e delle sfide affrontate nel mondo della ristorazione. La sua carriera, lunga oltre trent’anni, è stata segnata da momenti di grande successo ma anche da difficoltà e umiliazioni che ha vissuto in prima persona.

La chiusura della Locanda: un capitolo doloroso

La chiusura della “Locanda Locatelli” dopo 25 anni è stata un evento significativo nella vita dello chef. “È stato molto triste chiudere quel capitolo”, ha dichiarato, ricordando l’ultimo giorno in cui tutti i tavoli erano pieni. Locatelli ha sottolineato l’importanza di cambiare e rinnovarsi, affermando che gli ultimi mesi della locanda sono stati incredibili, con una clientela desiderosa di un’ultima esperienza gastronomica. Questo cambiamento, sebbene doloroso, rappresenta per lui un’opportunità di crescita e di esplorazione di nuove strade.

Le sfide della cucina moderna e il rapporto con la figlia Margherita

Un tema ricorrente nell’intervista è stato quello degli abusi nelle cucine professionali. Locatelli ha raccontato di aver vissuto in prima persona la pressione e l’umiliazione come strumenti di insegnamento in alcune brigate di cucina. “Credo che sia una pratica sbagliata e dannosa”, ha affermato, sottolineando la necessità di un cambiamento nel modo di lavorare. Inoltre, ha parlato del rapporto con sua figlia Margherita, che ha affrontato numerose allergie alimentari. Queste difficoltà hanno portato la famiglia a sperimentare nuove combinazioni in cucina, trasformando le sfide in opportunità di apprendimento e innovazione.

Innovazione culinaria: il ketchup Margherita

Una delle sperimentazioni più interessanti di Locatelli è stata la creazione di un ketchup alternativo per sua figlia, che non può mangiare pomodoro. “Ho inventato il ketchup Margherita” utilizzando ingredienti come banane, aceto e barbabietole. Questa esperienza non solo ha dimostrato la creatività dello chef, ma ha anche messo in luce l’importanza di adattarsi alle esigenze alimentari dei propri cari. Locatelli ha concluso l’intervista con un messaggio di speranza e innovazione, invitando tutti a esplorare nuove possibilità in cucina e a non avere paura di affrontare le sfide.