Descrizione

Gli gnocchi alla romana sono una specialità che si prepara con un impasto a base di semolino, uova e formaggio, da cui si ricavano dei dischi che poi vengono gratinati in forno con burro e parmigiano. Se avete la friggitrice ad aria, potete utilizzarla per cuocere gli gnocchi alla romana in qualsiasi periodo dell’anno, evitando di accendere il forno: questo vi consentirà non solo di risparmiare energia elettrica, ma anche di non riscaldare l’ambiente nel caso decidiate di prepararli in piena estate. Naturalmente, gli gnocchi alla romana in friggitrice ad aria sono anche più leggeri, in quando gratinati senza l’aggiunta del burro. Cuoriosi di sapere come si preparano? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta!