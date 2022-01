Descrizione

Gli gnocchi di zucca, porri e salvia sono un gustoso e invitante primo piatto dal sapore aromatico, ideale da servire come alternativa gourmet ai classici gnocchetti di patate. Una ricetta semplice ma stuzzicante, ottima da portare in tavola durante una cena con ospiti speciali: seguite le nostre indicazioni per prepararla in pochi minuti.