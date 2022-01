Descrizione

Gli gnocchi con gorgonzola, speck e noci sono un gustoso e nutriente primo piatto invernale, ottimo da portare in tavola anche in un’occasione speciale. Se amate gli gnocchi di patate e cercate un modo semplice e sfizioso per condirli, annotatevi questa ricetta e provatela non appena ne avrete occasione. Con la sua cremosità e il suo sapore intenso, questo piatto conquisterà anche i palati più esigenti.