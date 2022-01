Descrizione

La torta soffice con banane e crema di nocciole è un delizioso dolce da forno che si prepara in pochi minuti con ingredienti semplici e genuini. Un dolce dal profumo celestiale di frutta e gianduia, ideale da assaporare a colazione con una bevanda calda, o concedersi come goloso spuntino pomeridiano. Scoprite come ricrearla seguendo la nostra ricetta facile e veloce.