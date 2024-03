Descrizione

Se amate preparare in casa la pasta fresca, non potete perdervi la ricetta degli gnocchi di zucchine light: un primo piatto semplice, gustoso e leggero, ideale da portare in tavola in estate. Questi deliziosi gnocchi di zucchine si preparano senza patate con pochi ingredienti: zucchine, uova e farina. Il loro sapore delicato che si sposa perfettamente con tanti condimenti diversi: potete servirli con del burro e salvia, con le pesto alla genovese o con un sugo di verdure di stagione. Sono talmente sfiziosi e colorati che conquisteranno anche i più piccoli!