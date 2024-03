Dove mangiare tigelle e gnocco fritto a Milano: i locali migliori

La cucina emiliana grazie ai suoi piatti semplici, ma ricchi di gusto, sostanziosi e fatti con ingredienti di alta qualità, conquista chiunque: chi non ama le tagliatelle al ragù oppure tigelle e gnocco fritto?

Dove mangiare le tigelle a Milano

In particolare, le tigelle sono una delle specialità emiliane, che con lo gnocco fritto, colpisce di più, per il fatto che sono sfiziose e adatte come antipasto o come piatto principale: insomma sono molto versatili.

Se siete di Milano, ma avete voglia di un po’ di Emilia, allora continuate a leggere l’articolo: abbiamo pensato a una guida coi ristoranti migliori dove poter assaporare tigelle e altri piatti della tradizione emiliana.

Tigella’s

Giro tigelle e gnocco fritto: il paradiso! In questa catena emiliana avrete la possibilità di ordinare no stop tigelle e gnocco fritto da accompagnare a salumi e salsine sfiziose al formaggio e non solo, anche queste illimitate!

Potrete comporre il vostro tagliere, scegliendo anche opzioni senza lattosio e senza glutine!

Tigella Bella

Nella zona di Porta Romana, si trova Tigella Bella: qui la tradizione emiliana viene proposta attraverso taglieri di tigelle e gnocco fritto, preparati con ingredienti di prima qualità, genuini e che non contengono conservanti.

Le tigelle e lo gnocco fritto vengono serviti, oltre che con squisiti salumi, anche con salsine al formaggio, come gorgonzola e squacquerone, alle verdure e dolci.

Emipiace

Una vera e propria garanzia: si tratta di un locale particolarmente accogliente, informale e rilassato dove vengono serviti abbondanti taglieri fatti di salumi pregiati, tigelle soffici e gnocco fritto fragrante.

A pranzo il coperto e l’acqua non si pagano, quindi potrebbe essere una conveniente soluzione per una pausa pranzo gustosa e diversa dal solito.

Da Emipiace potrete gustare anche altri piatti tipici della cucina emiliana, come per esempio gli iconici tortellini fritti, accompagnati da una sfiziosa salsina al parmigiano.

Osteria del gnocco fritto

Il protagonista in questo caso è lo gnocco fritto, che senza essere richiesto, viene portato continuamente al tavolo, una volta terminato. Stessa cosa vale per le tigelle, che si accompagnano con salumi tipici del territorio e con un calice di vino rosso.

Il locale si trova in zona Naviglio Grande, dove gli interni sono particolarmente accoglienti, proprio quelli di una classica trattoria!