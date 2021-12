Descrizione

Il grilled cheese sandwich è il toast americano per eccellenza: un gustoso tramezzino ripieno di cheddar. Ciò che lo rende così sfizioso è il contrasto tra la croccantezza del pane tostato e la cremosità del formaggio filante, che si scioglie letteralmente in bocca. Un sandwich adatto a ogni occasione, perfetto sia come spuntino, sia da servire durante una cena informale con gli amici. Scoprite la ricetta originale e come prepararlo in pochissimi minuti.