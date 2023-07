Guida per l’illuminazione di uffici e ambienti di lavoro 

Illuminare a dovere un ambiente di lavoro è importante per migliorare la produttività e il comfort visivo dei dipendenti. Lo stesso principio è valido anche per chi lavora in smart-working e deve allestire a casa propria una zona che favorisca la concentrazione e la produttività.

A volte però si tende a sottovalutare questo aspetto, ritenendo l’illuminazione poco importante.

In questo articolo andremo a scoprire alcuni utili consigli che ci aiuteranno a illuminare in maniera efficace gli spazi.

Cerca di sfruttare la luce naturale

Se ne hai la possibilità, lascia entrare dalle finestre sufficiente luce naturale. Posiziona la scrivania in una zona vicino alla finestra. L’ideale sarebbe posizionare la scrivania di parallelamente alla finestra. In questo modo la luce non batterà direttamente sullo schermo del computer, proiettando fastidiosi abbagli su di esso. Nemmeno posizionarsi frontalmente alla finestra è una buona scelta. In questo modo, infatti, il contrasto con la luce e lo schermo del computer su cui siamo concentrati sarebbe troppo forte.

Illuminazione generale

Cerca di mantenere sempre un buon livello di luce ambientale. Evita di lavorare in una stanza troppo buia. Il contrasto eccessivo tra la luce dello schermo del computer e il buio della stanza comporterà un'inevitabile stress per i tuoi occhi. Utilizza delle plafoniere led o un sistema di illuminazione perimetrale adeguata per garantire una luce chiara e uniforme in tutta la stanza.

Qualità della luce

Scegli delle sorgenti luminose con indice di resa cromatica (CRI) elevato, superiore a 90. Questo parametro indica la capacità della fonte luminosa di illuminare senza alterare la colorazione naturale delle superfici.

Una luce della giusta temperatura, preferibilmente bianco naturale o bianco freddo sarà molto più indicata rispetto a una tonalità calda, tendente al giallo-arancione. La luce fredda, in particolare, favorisce la concentrazione e la creatività.

Illumina a dovere la postazione di lavoro

La tua scrivania dovrebbe essere sempre dovutamene illuminata. Utilizza una lampada da tavolo dotata di regolatore di luminosità (dimmer), in modo che potrai adattare l’intensità della luce in base al momento della giornata. Anche in questo caso, sottolineiamo l’importanza di posizionare le sorgenti luminose in modo tale da evitare ombre e riflessi sullo schermo del computer.

Scegli l’illuminazione indiretta

L’illuminazione indiretta non solo contribuisce a creare un’atmosfera più rilassante e confortevole, ma evita il fastidioso effetto di abbagliamento diretto. In commercio si possono trovare applique led, cornici led e plafoniere appositamente ideate per diffondere la luce in maniera indiretta.

Manutenzione

Assicurati che tutte le lampadine dei tuoi elementi luminosi siano funzionanti per assicurare sempre un ottimo livello di illuminazione.

Conclusioni

Per quanto possa essere trascurata, l’illuminazione gioca un ruolo essenziale nel promuovere la produttività e il benessere dei dipendenti. Per un’illuminazione efficiente basterà seguire i semplici principi spiegati in questa guida, tenendo conto che una buona illuminazione ambientale e un’illuminazione adeguata sul piano di lavoro (evitando ombre e riflessi sullo schermo), ti aiuteranno a lavorare meglio.