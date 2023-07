Cosa portare in spiaggia per un picnic? Tante ricette fresche, sfiziose e saporite da cui prendere spunto, per il pranzo o un aperitivo in riva al mare.

In estate, non c’è niente di meglio che godersi il calore del sole e la bellezza della natura. Se si sceglie di passare una giornata intera in riva al mare, il picnic diventa un momento irrinunciabile. Ma cosa portare in spiaggia per un picnic perfetto? Quali sono i piatti più adatti da gustare durante un pranzo al mare o al tramonto come aperitivo, per evitare di appesantisi e combattere il caldo estivo? In questo articolo vi daremo alcune idee e consigli su come organizzare un picnic in spiaggia che sia facile, pratico e delizioso.

Picnic in spiaggia: cosa portare?

Un pic nic in spiaggia richiede una buona pianificazione e preparazione, per evitare inconvenienti e potersi godere il pasto in totale relax. È indispensabile una borsa frigo in cui riporre tutti gli alimenti e le bevande da tenere al fresco, ma anche un ampio telo da disporre sulla sabbia e contenitori adeguati, preferibilmente e chiusura ermetica. Se avete a disposizione tutto ciò che vi occorre per trasportare il cibo in sicurezza, possiamo iniziare: vi suggeriremo una serie di piatti freddi, facili da preparare e da trasportare, che renderanno il vostro picnic in spiaggia un’esperienza indimenticabile. Siete pronti a scoprire le nostre idee? Allora continuate a leggere!

Insalata di riso

L’insalata di riso è un classico piatto estivo perfetto per la spiaggia: si gusta rigorosamente fredda, è leggera e al contempo saziante. Se siete abituati a prepararla sempre nel solito modo e avete voglia d novità, provate una di queste ricette:

Una alternativa al riso, sempre senza glutine, è la quinoa: è ottima da servire fredda condita con delle verdure. Vi suggeriamo di provare l’insalata di quinoa, edamame e verdure e l’insalata di quinoa con verdure al forno e tofu.

Pasta fredda

Come alternativa all’insalata di riso, è possibile portare in spiaggia una gustosa pasta fredda, dal sapore mediterraneo. Potete condirla con ciò che avete a disposizione in dispensa e in frigorifero. Naturalmente, non possiamo che consigliarvi di utilizzare tante verdure di stagione, così da ottenere un pasto completo, fresco ed ricco di vitamine e sali minerali.

Ecco qualche gustosa ricetta da cui potete trarre ispirazione:

Cous cous

Proseguiamo con una veloce alternativa alla pasta e al riso, il cous cous: se lo acquistate precotto potrete prepararlo in pochissimo tempo senza accendere i fornelli (se non per scaldare l’acqua). Può essere abbinato a tantissimi ingredienti diversi: verdure, pesce, legumi e tanto altro.

Ecco qualche ricetta da annotarvi per i prossimi picnic:

Insalate estive

Non chiamateli semplici contorni: le nostre insalate estive sono ideali da consumare anche come piatto unico, magari con l’aggiunta di una porzione di pane. Semplici, fresche e irresistibilmente sfiziose, sono la scelta ideale per mantenersi leggeri, senza rinunciare al gusto.

Se invece volete fare il pieno di proteine, provate le seguenti ricette:

Tramezzini e finger food

In vacanza avete voglia di gustare solo cibi sfiziosi come sandwich e finger food? Abbiamo qualche idea che fa per voi: ricette semplici e stuzzicanti, perfette anche per un aperitivo con gli amici al tramonto.

Infine, vi consigliamo un classico hummus di ceci, magari aromatizzato alle erbe o ai peperoni, da gustare con delle verdure crude tagliate a bastoncini, da utilizzare per farcire una piadina o da abbinare a dei nachos fatti in casa.