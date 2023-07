Descrizione

Cercate un modo semplice e sfizioso per cucinare i filetti di merluzzo? Vi proponiamo una ricetta veloce e gustosa che conquisterà grandi e piccoli: i medaglioni di merluzzo impanati in padella. Si preparano in pochi minuti con dei semplici filetti di merluzzo (potete utilizzare anche quelli surgelati, dopo averli lasciati scongelare in frigorifero per alcune ore) e una tradizionale panatura a base di farina, uova e pangrattato. Sono croccanti, dorati in superficie e morbidissimi all’interno, ideali da servire con un’insalata o un contorno di patatine fritte o cotte al forno, come variante del classico fish & chips.