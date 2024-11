Un passo verso la successione responsabile

I coniugi Kinsella, proprietari del rinomato ristorante Lunya a Liverpool, hanno preso una decisione audace e innovativa riguardo al futuro della loro attività. In un momento in cui molti imprenditori si trovano a dover affrontare il dilemma della successione, Peter ed Elaine hanno scelto di cedere il loro impero gastronomico ai 67 membri anziani del loro staff. Questa scelta non solo garantisce la continuità del lavoro di una vita, ma rappresenta anche un esempio di come le aziende possano essere gestite in modo etico e responsabile.

Un’eredità da preservare

La decisione di creare un Employee Owned Trust (EOT) è stata influenzata da eventi personali significativi, tra cui la diagnosi di cancro di Elaine nel 2021. Questo momento difficile ha spinto la coppia a riflettere su cosa volessero realmente per il loro futuro e per l’eredità che avrebbero lasciato. “Dieci anni fa, pensavamo di ritirarci e godere dei frutti del nostro lavoro, ma ci siamo resi conto che Lunya è molto più di un semplice ristorante; è una parte della nostra vita e della nostra comunità”, ha dichiarato Elaine in un’intervista. Con questa nuova struttura, i dipendenti non solo diventeranno azionisti, ma avranno anche un ruolo attivo nella gestione dell’attività.

Un modello per il futuro

Il ristorante Lunya, che si è evoluto nel corso degli anni, non è solo un luogo dove si mangia, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Liverpool. Con l’espansione in altri settori, come il bar Lunyalita e il negozio online di alimenti spagnoli, i Kinsella hanno creato un piccolo impero gastronomico. La loro scelta di passare la gestione ai dipendenti rappresenta un modello di business che potrebbe ispirare altri imprenditori a considerare alternative alla vendita a grandi corporazioni. “Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano parte di qualcosa di speciale e che possano continuare a portare avanti la nostra visione”, ha affermato Peter.

Il futuro di Lunya

Se il fondo fiduciario verrà approvato dall’Agenzia delle Entrate, i dipendenti di Lunya si troveranno a gestire non solo un ristorante, ma un’intera eredità di passione e dedizione. La reazione dei membri dello staff è stata entusiasta, e molti di loro sono pronti a prendere in mano le redini dell’attività. “Siamo elettrizzati all’idea di poter contribuire attivamente al futuro di Lunya”, ha dichiarato uno dei dipendenti. I Kinsella, ora pronti a godere della pensione, possono finalmente farlo con la tranquillità di sapere che la loro eredità è in buone mani.