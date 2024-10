La tradizione dolciaria napoletana

Il Natale a Napoli è un momento magico, non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per la ricca tradizione culinaria che lo accompagna. I dolci natalizi napoletani sono veri e propri capolavori, frutto di secoli di storia e passione. Ogni dolce racconta una storia, un legame con il passato e una celebrazione della cultura partenopea. Tra i più celebri troviamo i mustacciuoli, i roccocò e gli struffoli, ciascuno con ingredienti e preparazioni uniche che li rendono inconfondibili.

I mustacciuoli: un dolce con storia

I mustacciuoli sono biscotti tipici della tradizione natalizia napoletana, preparati con un impasto ricco di spezie e ingredienti pregiati. La loro origine risale al XIII secolo, quando le suore del Convento del Divino Amore iniziarono a prepararli in onore della madre del re Carlo II d’Angiò. A differenza dei mostaccioli di altre regioni italiane, i mustacciuoli napoletani si distinguono per l’uso di cacao e cioccolato fondente, che conferiscono un sapore intenso e avvolgente. La forma e la decorazione di questi dolci richiamano i baffi dell’epoca, da cui deriva il loro nome.

Roccocò e struffoli: dolci simbolo delle feste

Un altro dolce iconico del Natale napoletano è il roccocò, un biscotto a base di mandorle e spezie, ricoperto di glassa e marmellata di albicocche. La sua preparazione è un’arte, che richiede attenzione e cura nei dettagli. Gli struffoli, invece, sono palline di pasta fritta, cosparse di miele e decorate con canditi. Questi dolci, di origine greca, sono diventati un simbolo del Natale a Napoli, spesso preparati nei conventi e donati alle famiglie nobili. La loro forma a “S” e il sapore dolce e aromatico li rendono irresistibili per grandi e piccini.

La varietà dei dolci natalizi napoletani

Oltre ai mustacciuoli, roccocò e struffoli, la tradizione dolciaria napoletana offre una vasta gamma di prelibatezze. I susamielli, dolci a forma di ciambella, sono preparati con un impasto di farina, miele e spezie, mentre le zeppole sono ciambelline fritte, condite con miele e scorzette d’arancia. Ogni dolce ha una sua storia e un suo significato, legato alle tradizioni locali e alle celebrazioni natalizie. La preparazione di questi dolci è spesso un momento di condivisione familiare, dove le ricette vengono tramandate di generazione in generazione.