I migliori panettoni del supermercato da provare quest’anno

Una guida ai panettoni da non perdere per le festività natalizie

Introduzione ai panettoni del supermercato

Con l’arrivo delle festività natalizie, i panettoni iniziano a comparire sugli scaffali dei supermercati, suscitando emozioni contrastanti. Da un lato, la sorpresa di vederli già in vendita a fine ottobre, dall’altro, la voglia di assaporare questo dolce tradizionale italiano. Ma quali sono i panettoni del supermercato che meritano di essere provati? In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori opzioni disponibili, analizzando le caratteristiche e i sapori che li rendono unici.

Le novità di Motta e il panettone Malaga

Una delle novità più interessanti di quest’anno è il panettone Malaga di Motta, frutto di una collaborazione con lo chef Bruno Barbieri. Questo panettone si distingue per la sua farcitura con uvetta sultanina e uvetta di Corinto, mentre la glassa è arricchita da noci pecan caramellate. Il bouquet di aromi che richiama agrumi e vaniglia, insieme al marsala, rende questo dolce un’esperienza sensoriale unica. Con un prezzo di circa 15 euro, il panettone Malaga è sicuramente da provare per chi cerca un’alternativa gourmet.

Il classico Panettone milanese Tre Marie

Il Panettone milanese Tre Marie è un altro prodotto che merita attenzione. Con un costo di circa 15 euro, questo panettone è noto per la sua lievitazione di 72 ore e il taglio a 8 punte. La presenza di cubetti di cedro calabrese, oltre agli immancabili scorzoni canditi e all’uvetta sultanina, lo rende un dolce che divide gli animi. Alcuni lo adorano, mentre altri sollevano dubbi sul prezzo. Tuttavia, la sua qualità è indiscutibile e vale la pena provarlo.

Melegatti e la combinazione di cioccolato

Melegatti, un nome storico nel panorama dei panettoni, continua a sorprendere con nuove proposte. Quest’anno, il panettone con cioccolato fondente e cioccolato bianco caramellato si distingue per la sua golosità. La crema al caramello con burro salato aggiunge un tocco di sapore in più, rendendo questo dolce irresistibile. I prodotti sono certificati Cacao Trace®, garantendo una scelta sostenibile. Con un prezzo competitivo, questo panettone è un’ottima scelta per chi ama i dolci al cioccolato.

Vergani e il panettone di Milano

Il panettone di Milano di Vergani è un’altra opzione da considerare. Con un costo di circa 15 euro, questo panettone classico ha guadagnato la fiducia dei consumatori e il riconoscimento di Altroconsumo. La sua consistenza soffice e il sapore equilibrato lo rendono un dolce che non delude mai. È perfetto per chi cerca un panettone tradizionale, senza sorprese, ma con la garanzia di un’ottima qualità.

Esselunga e il panettone basso Le Grazie

Non possiamo dimenticare il panettone basso Esselunga Le Grazie, che ha guadagnato una buona reputazione tra i consumatori e gli esperti. Privo di canditi e realizzato con un processo di lavorazione di circa 45 ore, questo panettone è caratterizzato da una struttura alveolata grazie all’uso del lievito madre. Con un prezzo di poco superiore ai 5 euro, rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un panettone di qualità a un prezzo accessibile.

La dolcezza del panettone Maina

Infine, il panettone Maina è un’altra opzione da considerare. Con una lievitazione di oltre due giorni e un raffreddamento a testa in giù, questo panettone è noto per la sua sofficità e gli alveoli ben definiti. Alcuni lo trovano un po’ troppo dolce, ma i gusti personali giocano un ruolo fondamentale nella scelta. La storica azienda piemontese continua a mantenere alta la qualità dei suoi prodotti, rendendo il panettone Maina una scelta valida per le festività.