Un dolce tradizionale sotto osservazione

Ogni anno, durante il periodo di Carnevale, i dolci tipici come le chiacchiere e le frittelle tornano a far capolino sulle tavole italiane. Questi dolci, simbolo di festa e convivialità, sono amati da grandi e piccini. Tuttavia, un’indagine condotta da Altroconsumo ha messo in luce un aspetto preoccupante: l’aumento dei prezzi. Con un incremento che arriva fino al 60% per le chiacchiere, i consumatori si trovano a dover fare i conti con costi sempre più elevati.

Analisi dei costi: un confronto tra diverse opzioni

Secondo lo studio di Altroconsumo, la spesa media per un chilo di dolci di Carnevale si attesta intorno ai 16-20 euro. Tuttavia, i prezzi variano notevolmente a seconda del punto vendita. Le chiacchiere, ad esempio, costano in media 28,8 euro al chilo, mentre le frittelle si aggirano intorno ai 30 euro. Questo aumento dei prezzi è stato riscontrato anche rispetto all’anno precedente, con un incremento del 5% per le chiacchiere e del 7% per le frittelle.

Supermercati vs Pasticcerie: dove conviene di più?

Un aspetto interessante emerso dall’indagine riguarda il confronto tra i prezzi nei supermercati e quelli delle pasticcerie. Nei supermercati, infatti, il prezzo delle chiacchiere può arrivare a costare un terzo rispetto a quello delle panetterie e un quarto rispetto a quello delle pasticcerie. Tuttavia, molti consumatori esprimono dubbi sulla qualità dei prodotti acquistati nei supermercati. Circa il 75% degli intervistati ritiene che i dolci di pasticceria siano superiori, mentre solo una piccola parte considera i prodotti da supermercato addirittura migliori.

Il primato di Iginio Massari

Infine, non si può non menzionare il maestro Iginio Massari, la cui pasticceria continua a mantenere il primato in termini di qualità e prezzo. Le chiacchiere prodotte da Massari possono costare fino a 100 euro al chilo, un prezzo che riflette l’alta qualità degli ingredienti e la maestria artigianale. Questo porta a una riflessione importante: quanto siamo disposti a spendere per un dolce di Carnevale di alta qualità?